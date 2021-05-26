В Казани по нацпроекту отремонтируют улицу Беломорскую

В Московском районе Казани дорожные службы приступили к ремонту дороги по улице Беломорской. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Химической до улицы Гудованцева протяженностью 1,190 км.

Как сообщается на сайте исполкома, уже перенесены опоры сети освещения. Часть работ по фрезерованию старого покрытия и выравниванию слоя асфальтобетона выполнена. Всего рабочие заменят 4 930 погонных метров бортовых камней и отремонтируют тротуары 3 300 кв. метров.

После этого будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Его изготавливают с 2020 года по новому ГОСТУ на основе европейских стандартов. Технология применяется на дорогах с большой проходимостью.

Фото: kzn.ru

Завершить ремонт планируют к 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подъездную дорогу к Ижевску и Перми от М-7 сделают четырехполосной.

Ольга Плешкова