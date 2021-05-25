В Татарстане подъездную дорогу к Ижевску и Перми от М-7 сделают четырехполосной

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане с 4 по 15 км на подъездной дороге к Ижевску и Перми от трассы М-7 начался ремонт. Там увеличат количество полос движения с двух до четырех благодаря уширению проезжей части в рамках полосы отвода участка федеральной автодороги, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На участке отремонтируют 12 водопропускных труб и дополнительно устроят 11 новых. Для отвода поверхностных стоков установят прикромочные лотки и водосбросы по откосам.

— Чтобы исключить риск водной и ветровой эрозии, откосы укрепят путем высадки многолетних трав, а в районе пересекаемых водоохранных зон построят локальные очистные сооружения дождевой канализации, — отметили в дорожной организации.



Для жителей Менделеевска, села Татарские Челны и деревни Мунайка отремонтируют пять посадочных площадок, установят новые металлические автопавильоны, обустроят пешеходные переходы и дорожки, установят новые дорожные знаки и светофоры.

В этом дорожно-строительном сезоне отремонтируют 7 км участка. Оставшиеся 4 км планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

В этом году в Татарстане также отремонтируют 7,5 км трассы М-7 «Волга». Сейчас идет ремонт на участках с 1038 по 1040 км и с 1041+610 по 1047 км в Елабужском и Тукаевском районах и в Набережных Челнах. Рабочие покрывают дорогу асфальтобетонной смесью, которая подобрана с учетом климата и интенсивности движения.