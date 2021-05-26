На строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани направят почти 800 млн

На строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе — автомобильной дороги от ул. Несмелова до трассы М-7 через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани — направят 799 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

Источник: исполком Казани

В начале мая для строительства дороги-дублера в Кировском районе Казани начались работы по сносу объектов.