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На строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани направят почти 800 млн

10:05, 26.05.2021 13
На строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани направят почти 800 млн
Фото: realnoevremya.ru

На строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе — автомобильной дороги от ул. Несмелова до трассы М-7 через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани — направят 799 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

Источник: исполком Казани

В начале мая для строительства дороги-дублера в Кировском районе Казани начались работы по сносу объектов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 26 май
    По факту до жилого комплекса доведут и дальше не пойдет дорога.
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    Анонимно 26 май
    Так и задумано.
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    Анонимно 26 май
    Teндер на М-7 разыгравают. На М-7 какой ЖК? Новая Тура?
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    Анонимно 26 май
    С чего это? До М-7 доведут.
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    Анонимно 26 май
    где М7, где жел. дорога и Юдино и где эта авантюрная тропинка... никакой не дублер - отмазка... пробки как были - там и останутся
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    Анонимно 26 май
    Вы карту внимательно смотрели? Еще раз - будут тянуть до М-7. Народ всех на уши поднимет, если что-то изменится, так что сомневаться в этом не приходится.
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    Анонимно 26 май
    Два года строят ,и в этом году ещё не достроят,и это только до аракчинской базы,и ещё года четыре будут стрелять до м7.
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    Анонимно 26 май
    Непонятная логика,если хотели бы помочь людям за два года расширили бы Горьковское шоссе.там ничего сносить не надо
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  • Анонимно 26 май
    дублер нужен, работа идет и это хорошо для Казани
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  • Анонимно 26 май
    Поскорей бы его уже завершили, чтобы Горьковское шоссе разгрузить.
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    Анонимно 26 май
    разгрузки не будет - ложная дорога
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  • Анонимно 26 май
    За такие деньги давно уже расширили Горьковское шоссе,и пробок не было бы
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  • Анонимно 26 май
    Дай бог построят быстро!
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