Аленичев: «Поаплодирую Кварацхелии, если он уедет за границу»

Фото: Александр Федоров / sport-express.ru

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «Реальному времени» высказался об игре Хвичи Кварацхелии в «Рубине», а также его шансах в Европе.

«Хочется отметить Хвичу Кварацхелия, который провел потрясающий сезон, наверняка он не останется в команде, поскольку им интересуются и итальянские, и английские команды. Мне бы хотелось пожелать ему уехать, потому что здесь он уже достиг определенного хорошего уровня, теперь надо пробовать себя на более высоком.

Возвращаясь к Кварацхелии, я поаплодирую ему, если он уедет за границу. Достиг своего потолка в 23-25 лет, езжай туда, чтобы не ходить всю карьеру в перспективных», — сказал Аленичев.

Фото: rubin-kazan.ru

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют несколько ведущих команд чемпионата Италии и Германии. При этом в конце апреля в клубе сообщили об отсутствии предложений по грузинскому игроку, а также желании сохранить футболиста в команде на следующий сезон.

На сегодняшний день Хвича находится в расположении сборной Грузии, где он готовится по индивидуальной программе к двум товарищеским матчам — против Румынии и Нидерландов.

Полностью интервью с Дмитрием Аленичевым читайте в материале «Реального времени».