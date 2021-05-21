США ввели санкции против «Северного потока — 2»
США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с «Северным потоком — 2». Под ограничительные меры попали в общей сложности 13 судов России.
Под санкции подпали «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, говорится в сообщении Минфина страны.
Сегодня 14 сенаторов США внесли в конгресс законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока — 2».
Ранее Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Как пояснил Bloomberg, их введут, но сразу же остановят. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) пояснил, что США откажутся от введения новых ограничительных мер против газопровода «в интересах национальной безопасности».
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