Кубок Гагарина привезут в Нижнекамск 28 мая

В Нижнекамск в пятницу, 28 мая, привезут Кубок Гагарина. Все желающие смогут сфотографироваться с ним в 16 часов в ледовом дворце «Нефтехим Арена».

Обладателями кубка стали воспитанники нижнекамской ДЮСШ по хоккею Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов, напомнили в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

Ранее в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Шарипзянов сообщил, что трофей планируют привезти в Нижнекамск 26 мая. Власти города вели переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).



Татьяна Демина