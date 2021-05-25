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Кубок Гагарина привезут в Нижнекамск 28 мая

16:34, 25.05.2021
Кубок Гагарина привезут в Нижнекамск 28 мая
Фото: hawk.ru

В Нижнекамск в пятницу, 28 мая, привезут Кубок Гагарина. Все желающие смогут сфотографироваться с ним в 16 часов в ледовом дворце «Нефтехим Арена».

Обладателями кубка стали воспитанники нижнекамской ДЮСШ по хоккею Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов, напомнили в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

Ранее в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Шарипзянов сообщил, что трофей планируют привезти в Нижнекамск 26 мая. Власти города вели переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан
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