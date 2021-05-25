В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Тэцевской и Айдарова

В Казани в ближайшее время ограничат движение по улицам Тэцевской и Айдарова, сообщается на сайте мэрии города.

В связи с капремонтом внутриквартальных тепловых сетей для движения транспорта с 28 мая по 23 июня закроют участок улицы Айдарова возле жилого дома №34 по улице Ленинградской.

скриншот/ Яндекс.Карты

С 28 мая по 28 июня будет недоступен участок на улице Тэцевской возле здания №1б по улице Северо-Западной. Это связано с реконструкцией магистральных тепловодов.

скриншот/ Яндекс.Карты

Напомним, что в Казани с 26 мая ограничат движение на участке дороги по проспекту Универсиады, а в связи с проведением капремонта внутриквартальных тепловых сетей временно введут ограничение движения транспорта и пешеходов по улице Адоратского.



В Ново-Савиновском районе Казани 30 мая (воскресенье) в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» ограничат движение по некоторым улицам.



Татьяна Демина