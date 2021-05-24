В Казани временно ограничат движение по улице Адоратского

В Казани в связи с проведением капремонта внутриквартальных тепловых сетей временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Адоратского.

С 26 мая по 23 июня включительно недоступным для движения будет участок у зданий №61, №63 и №63, к.1, сообщается на сайте мэрии Казани.

Скриншот/«Яндекс.Карты»

С 27 по 31 мая на улице Адоратского перекроют проезжую часть возле дома №63 .

Напомним, что в Казани в связи с ремонтом дорог ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц.



Татьяна Демина