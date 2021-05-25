Навальный сообщил о возбуждении третьего уголовного дела в отношении него

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что на него возбудили третье уголовное дело. Информация опубликована в его «Инстаграме».

Он сообщил, что вчера к нему пришел следователь по особо важным делам СКР и сообщил о расследовании уже трех уголовных дел в отношении Навального. Первое — это кража пожертвований в ФБК*. Второе уголовное дело возбуждено по статье 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», за «побуждение к отказу граждан от исполнения гражданских обязанностей». Третье уголовное дело связано с оскорблением судьи Акимовой.

«Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его «следователи по особо важным делам», — иронизирует Навальный.

Ранее Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму.



*Некоммерческая организация, признанная в России иноагентом.

Ольга Плешкова