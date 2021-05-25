Лоран Алекно объявил о завершении карьеры в 24 года

Российский волейболист Лоран Алекно объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Инстаграм» спортсмена. Сыну легендарного тренера по волейболу Владимира Алекно всего лишь 24 года.

«Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые переживали и болели за меня. Тем, кто помогал мне становится лучше на протяжении всей моей карьеры. Игрокам, что дали мне массу положительных моментов, даже помимо волейбола. Спасибо за все те невероятные эмоции, которые я испытывал на протяжении 12 лет.

Спасибо всем хейтерам, которые лишь сделали меня сильнее, желаю вам найти себя в этом мире и быть позитивнее. Спасибо, волейбол!» — цитирует «Спорт-Экспресс» заявление волейболиста.

Фото: vk.com/volleyzenit

Алекно считается воспитанником казанского «Зенита», за основную команду он выступал с 2017 года. Всю свою карьеру волейболист провел в клубе под руководством отца Владимира Алекно и играл на позиции связующего.

По окончании прошедшего сезона Лоран покинул «Зенит-Казань» вместе со своим отцом, который приостановил свою тренерскую карьеру для работы со сборной Ирана.

Отметим, что по итогам сезона-2020/21 казанцы впервые за 15 последних лет остались без медалей чемпионата России, заняв 5-е место по итогам «Финала шести».