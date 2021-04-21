«Зенит-Казань» объявил об уходе из клуба еще трех волейболистов

«Зенит-Казань» расстался с еще тремя волейболистами, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Команду покинули либеро Валентин Кротков и блокирующий Артем Смоляр. Также не будет в казанском «Зените» сына Владимира Алекно связующего Лорана Алекно.

Кротков выступал за клуб с 2016 года и успел выиграть с клубом 13 трофеев. Смоляр пришел в «Зенит-Казань» перед началом минувшего сезона, проведя за команду 13 матчей. Алекно — воспитанник казанского волейбола, в Суперлиге выступает с 2017 года.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» расстался с капитаном Александром Бутько и Эрвином Нгапетом, перешедшим в «Модену». Также команду покидает главный тренер Владимир Алекно.

По итогам нынешнего сезона «Зенит-Казань» впервые за 15 последних лет остался без медалей чемпионата России, заняв 5-е место по итогам «Финала шести».