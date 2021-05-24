Слуцкий и Стукалов номинированы на звание лучшего тренера мая в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) представила список номинантов на звание лучшего тренера лиги в мае.

В число претендентов вошел рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий, одержавший с командой две победы в трех матчах. Благодаря семи набранным очкам в мае казанцы вышли в еврокубки на следующий сезон. Также выдвинут тренер «Уфы» Алексей Стукалов, вместе с командой сохранивший прописку в РПЛ, набрав пять очков в заключительных трех турах чемпионата.

Кроме них номинированы Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак») и рулевой «Сочи» Владимир Федотов.

Победитель будет выявлен путем голосования среди болельщиков, экспертов Российской премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

Напомним, ранее Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где заявил о своей любви к Казани.