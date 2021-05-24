С самозанятых предложили снять ограничения по видам деятельности

Для самозанятых в России необходимо снять ограничения и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС), сказано в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.



Пока самозанятым недоступна реализация товаров, подлежащая обязательной маркировке, недоступна перепродажа товаров (кроме бывших в употреблении). Для самозанятых нет прямого запрета на занятие медицинской деятельностью, перевозкой пассажиров и багажа, но лицензии на это могут получить лишь организации и индивидуальные предприниматели. В докладе сказано, что ограничений об отсутствии наемных работников и дохода не выше 2,4 млн рублей в год — достаточно, сообщает ТАСС.

К тому же, в связи с тем, что самозанятые не могут платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, они не защищены в случаях временной нетрудоспособности, получения производственной травмы или декретного отпуска, отметила общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян.

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В мае премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что статус самозанятых может быть шире прописан в законодательстве, но не в виде отдельной профессии. По мнению Мишустина, нет ничего плохого в том, что самозанятый будет указывать свой статус, но не в качестве профессии, а в виде доходов и заработка.

Маргарита Головатенко