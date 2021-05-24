УНИКС сыграет в финале Единой лиги ВТБ против ЦСКА
Определился второй финалист Единой лиги ВТБ по баскетболу. Им стал московский ЦСКА, в полуфинальной серии обыгравший петербургский «Зенит» с общим счетом 3:1.
В финале армейцы сыграют с УНИКСом, ранее с «сухим» счетом победившим в полуфинале краснодарский «Локомотив-Кубань» (3:0).
Казанцы получат преимущество домашней площадки за счет более высокого места, занятого по итогам регулярного чемпионата. Финальная серия стартует 7 июня в Казани и продлится до трех побед одной из команд.
В нынешнем сезоне УНИКС дважды встречался с ЦСКА в рамках регулярного первенства и потерпел в этих матчах два поражения.
Подробнее об итогах победного для казанской команды полуфинала читайте в материале «Реального времени».СпортБаскетбол
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