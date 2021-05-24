УНИКС сыграет в финале Единой лиги ВТБ против ЦСКА

Определился второй финалист Единой лиги ВТБ по баскетболу. Им стал московский ЦСКА, в полуфинальной серии обыгравший петербургский «Зенит» с общим счетом 3:1.

В финале армейцы сыграют с УНИКСом, ранее с «сухим» счетом победившим в полуфинале краснодарский «Локомотив-Кубань» (3:0).

Казанцы получат преимущество домашней площадки за счет более высокого места, занятого по итогам регулярного чемпионата. Финальная серия стартует 7 июня в Казани и продлится до трех побед одной из команд.

В нынешнем сезоне УНИКС дважды встречался с ЦСКА в рамках регулярного первенства и потерпел в этих матчах два поражения.

Подробнее об итогах победного для казанской команды полуфинала читайте в материале «Реального времени».