В казанском ЖК «Салават купере» заселили 340-квартирный ипотечный дом

В Казани в жилом массиве «Салават купере» заселили 340-квартирный социально-ипотечный дом. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Жилье предоставили в чистовой отделке. В каждой из квартир установлены сантехника, электрические плиты, пожарная сигнализация, счетчики воды и электроэнергии, а также автоматическая система удаленного считывания данных. Новые квартиры получили работники предприятий, молодые семьи, дети-сироты, врачи-грантополучатели и переселенцы из аварийного жилья.

Фото: kzn.ru (архив)

Общая площадь жилья — 15 тыс. кв. м. До конца 2021 года ожидается завершить строительство еще девяти домов во втором квартале жилого массива «Салават купере». Здесь на территории появится пешеходный бульвар длиной 400 метров, спортивные площадки.

Дом на 340 квартир построили в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Реальное время» ранее выяснило, что в микрорайоне «Салават купере» приостановлены продажи коммерческих площадей.



Татьяна Леухина