Жители Челнов просят Россельхознадзор проверить передвижной зоопарк

Фото: соцсети

Жители Набережных Челнов направили жалобу в управление Россельхознадзора по Татарстану на передвижной зоопарк, который разместился у городского майдана. Один из посетителей описал его как «тюрьма на колесах».



По словам местных жителей, по ночам звери воют, мешая спать. «Клетушки метр на метр у животных, мне из окна видно как мечется там леопард, прямо на жаре, спрятаться ему там негде», — рассказал в соцсети об условиях содержания животных в зоопарке один из жителей города.

Фото: ecology-tatarstan.ru

Жалобу в управление Россельхознадзора по РТ направило региональное экологическое общественное движение «Народная инициатива». Активисты просят ведомство проверить условия содержания животных, соблюдение ветеринарных требований и законодательства об ответственном обращении с животными, сообщается на сайте организации.

Напомним, в феврале депутаты Госсовета Татарстана поддержали закон о запрете передвижных зоопарков и цирков. Парламентарии проголосовали за внесение изменений в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив его запретом на создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

Татьяна Демина