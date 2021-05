СМИ назвали возможное место встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на источники. Также со ссылкой на четыре источника в Белом доме об этом сообщил корреспондент NBC News Джефф Беннетт в своем Twitter.

Запрос газеты относительно данной информации не стал комментировать представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии.

Geneva, Switzerland is the most likely venue for a potential meeting between Biden and Putin, four administration sources tell NBC News.



Earlier this month, Biden said it is his «hope and expectation» to meet with Putin during his planned visit to Europe in June.