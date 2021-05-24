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СМИ назвали возможное место встречи Путина и Байдена

17:36, 24.05.2021
СМИ назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Фото: pixabay.com

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на источники. Также со ссылкой на четыре источника в Белом доме об этом сообщил корреспондент NBC News Джефф Беннетт в своем Twitter.

Запрос газеты относительно данной информации не стал комментировать представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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