СМИ назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на источники. Также со ссылкой на четыре источника в Белом доме об этом сообщил корреспондент NBC News Джефф Беннетт в своем Twitter.
Запрос газеты относительно данной информации не стал комментировать представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии.
Geneva, Switzerland is the most likely venue for a potential meeting between Biden and Putin, four administration sources tell NBC News.— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) May 24, 2021
Earlier this month, Biden said it is his «hope and expectation» to meet with Putin during his planned visit to Europe in June.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.
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