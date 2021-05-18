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В Кремле пока не называют дату и место встречи Путина с Байденом

13:12, 18.05.2021
В Кремле пока не называют дату и место встречи Путина с Байденом
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме», — ответил он, сообщает ТАСС.

В начале мая американские СМИ сообщали, что встреча Путина и Байдена может пройти в Праге. Также допускалось, что мероприятие может состояться в Исландии, Словении или Азербайджане.

Также сообщалось, что встреча президентов может состояться в Швейцарии.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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