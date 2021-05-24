Главное о коронавирусе на 24 мая: 25 млрд на лечение COVID-19, пункт вакцинации в цирке

Фото: Ринат Назметдинов

Смертность на выходных

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 24 мая в республике зарегистрировано 21 268 случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов от COVID-19 в Татарстане достигло 490. За выходные подтвердились четыре случая смерти от коронавируса.

Пандемия повлияла на финансовую грамотность

За последние сутки в России выявили 8 406 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 450 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 009 911 человек, а выздоровевших — до 4 624 212 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 319 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 118 801 человек.

Правительство поручило министерствам здравоохранения и финансов выделить не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь и еще не менее 25 миллиардов рублей на помощь тем, кто заразился коронавирусом. Это следует из перечня поручений, который утвердил премьер России Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Государственной думе.

Фото: Максим Платонов

У некоторых пациентов в Москве клинические проявления COVID-19 остаются в течение года. Вирус, который остается в организме, может полностью изменить свою модификацию, рассказала главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что пациенты, которые одновременно болели коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще тех, кто подхватил только один вирус.

Жителей Самары с QR-кодом о прививке освободят от некоторых COVID-ограничений. Предположительно, изменения будут касаться вынужденной самоизоляции, посещения спортивных клубов, кино и театров, а также участия в волонтерской деятельности и общественных мероприятиях. Однако соответствующий документ на региональном уровне еще не принят.

В Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области выявлены варианты индийского штамма коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал руководитель государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

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Псковские студенты попросили помощи у губернатора. Они утверждают, что сидят в университетской «ковид-тюрьме» без всякой помощи извне. Все работники общежития ушли на самоизоляцию домой, в обсерваторе остались только предоставленные сами себе студенты.

Пандемия коронавирусной инфекции заставила россиян обратить внимание на контроль расходов и тщательнее планировать бюджет. Уточняется, что до начала пандемии подробным контролем личных финансов занимался каждый второй житель России, однако спустя год этим занялись три четверти жителей страны.

В Екатеринбурге пункт вакцинации откроют в цирке. Каждый поставивший прививку там получит ваучер, который можно обменять на бесплатный билет в цирк.

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В России разработали прибор, который может очищать воздух от коронавируса COVID-19. Его работа заключается в том, что сначала воздух в нем нагревается, чтобы убить вредоносные вирусы, затем охлаждается до температуры, комфортной для дыхания.

Пункт вакцинации в стрип-клубе

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 167 179 637 человек, 3 463 894 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 117 765). На второй строчке — Индия (26 752 447), на третьей — Бразилия (16 083 258), на четвертой — Франция (5 980 325), на пятой — Турция (5 186 487). Россия занимает шестое место (4 944 129, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (589 893). За ними следуют Бразилия (449 068), Индия (303 720), Мексика (221 647) и Великобритания (127 983).

В форуме ВОЗ по вопросам пандемии примут участие 194 страны мира. Основное внимание на мероприятии будет уделено вопросам борьбы с пандемией COVID-19.

Фото: Максим Платонов

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) объяснили задержку одобрения российской вакцины «Спутник V». Официальный представитель регулятора рассказала, что на конец мая запланированы проверки надлежащей производственной практики (GMP). Точные сроки одобрения вакцины в ЕМА не назвали. При этом министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что «Спутник V» могут сертифицировать в Европе до конца июня.

У привитых от коронавируса подростков в США обнаружили проблемы с сердцем. Несколько десятков случаев миокардита были зафиксированы примерно через четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщила, что не меньше трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года. Незадолго до пандемии ученые попали в больницу у с одинаковыми симптомами. США считают, что это доказывает утечку вируса из лаборатории.

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В Израиле с 1 июня снимут большую часть ограничений по коронавирусу. Но носить защитные маски в помещениях местным жителям придется еще две недели. Также остаются в силе ограничения по поездкам за рубеж.

В Чехии рестораны, бары и кафе полностью возобновят работу 14 июня. Кроме этого, если показатели заболеваемости не ухудшатся, планируется разрешить проведение представлений в театрально-концертных залах для тысячи зрителей.

Институт немецкой экономики в Кельне подсчитал, что ущерб для экономики Германии от коронавируса составил 300 миллиардов евро. Директор института Михаэль Хютер считает, что на компенсацию убытков уйдут годы.

Ольга Плешкова