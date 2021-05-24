ВОЗ: число новых случаев COVID-19 и смертей от вируса в мире снижается третью неделю подряд

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире третью неделю подряд снижается число новых случаев заражения COVID-19 и смертей вследствие заболевания им.

Несмотря на такую положительную динамику, в глобальном плане эпидемическая ситуация остается уязвимой, отметил он. По его словам, пандемия коронавируса не закончится, пока передача вируса «не будет поставлена под контроль в каждой стране».

В ВОЗ заверили, что на сегодняшний день в мире не зарегистрировано новых мутаций COVID-19, которые бы серьезно подрывали эффективность вакцин, диагностических и терапевтических средств, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина