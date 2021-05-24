В Центробанке прогнозируют рост ставок по банковским вкладам

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возращение регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике приведет к росту ставок по банковским вкладам. В прошлом году они снизились, напомнила она.

По прогнозу Набиуллиной, ставки по депозитам в России вновь «будут устойчиво покрывать инфляцию», пишет ТАСС.

Она напомнила, что в этом году Центробанк уже два раза повысил ключевую ставку, и на сегодняшний день она составляет 5% годовых. По словам Набиуллиной, решение принято, чтобы удержать инфляцию на относительно низких уровнях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова сообщила, что в ближайшие месяцы в России будут расти депозитные ставки. По ее прогнозу, основное повышение придется на долгосрочные депозиты. Ко второй половине 2021 года реальные ставки по депозитам могут достичь показателя выше инфляции. К этому, по ее словам, приведет борьба банков за вкладчиков.



Татьяна Демина