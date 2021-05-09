Эксперт: в России в ближайшие месяцы продолжат расти депозитные ставки

В ближайшие месяцы в России продолжат расти депозитные ставки, считает вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова. По ее прогнозу, основное повышение придется на долгосрочные депозиты.

По оценке Ульяновой, ко второй половине 2021 года реальные ставки по депозитам могут достичь показателя выше инфляции. К этому, по ее словам, приведет борьба банков за вкладчиков.

Эксперт считает, что кредитные организации нуждаются в увеличении своей базы фондирования на долгосрочную перспективу для того, чтобы продолжать наращивать кредит. Главный ресурс для достижения этой цели — вклады граждан, пишет «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ульянова обратила внимание, что многие предпочитают вкладывать деньги в недвижимость или фондовые рынки, из-за чего банки лишились многих вкладов.

В конце марта Ульянова рассказала, что к увеличению ставок по банковским вкладам приведет повышение Центробанком ключевой ставки до 4,5%. Тогда Moody’s обновило свой прогноз по банковскому сектору России на следующие 12—18 месяцев с «негативного» на «стабильный».

Татьяна Демина