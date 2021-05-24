Власти Нижнекамска планируют до конца года снизить уровень бедности до 5,7%

Власти Нижнекамска намерены до конца 2021 года снизить уровень бедности до 5,7%, сообщила начальник Управления социальной защиты Нижнекамского района Светлана Романова. По итогам 2020 года прогнозируемый уровень бедности в муниципалитете — 5,9% (16 417 человек).

«Необходимо поднять доходы 666 человек, в том числе 298 человек — в рамках реализации социальных контрактов», — уточнила Романова.

Она напомнила, что нижнекамцы для того, чтобы воспользоваться социальным контрактом, должны иметь среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и имущество в пределах порогового значения, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, что правительство России намерено к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, власти обеспокоены доходами россиян и делают все возможное, чтобы они соответствовали потребностям.

В апреле российский миллиардер Олег Дерипаска не согласился с данными Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. Он заявил, что в России около 80 млн людей живут на доходы ниже прожиточного минимума, тогда как Росстат заявил о 17,8 млн человек.



Татьяна Демина