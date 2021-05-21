Возобновить пассажирское сообщение в ЕАЭС предложил президент Узбекистана

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О необходимости возобновить регулярное пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение в рамках Евразийского экономического союза заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщила RT.



Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в странах стабилизировалась благодаря вакцинации. «Пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения», — добавил глава Узбекистана.

Ранее Россия и Турция не утвердили дату возобновления полетов между странами. Анкара считает, что сможет убедить Москву возобновить авиасообщение, заявил представитель Министерства культуры и туризма республики. Переговоры между странами еще длятся. В Турцию еще прибудет российская делегация, после этого будет принято соответствующее решение.

Алексей Нечаев