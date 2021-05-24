Татарстан попал в число регионов, где больше всего квартир с эскроу

Больше всего квартир по схеме счетов эскроу, после Московской области построено в Татарстане — 8,6 тыс. квартир в 68 домах, сообщает «Интерфакс Недвижимость» со ссылкой на гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.



Московская область лидирует с показателем 15,3 тыс. квартир в 54 домах. Третье место занимает Краснодарский край — 8,3 тыс. в 83 домах, за ним идут Челябинская и Воронежская области с показателями 8 тыс. в 82 домах и 7,9 тыс. в 48 домах соответственно.

Всего в России с 2019 года с эскроу построили и ввели в эксплуатацию 1,5 тыс. многоквартирных домов на 180 тыс. квартир общей площадью 8,9 млн кв. метров. По словам Мутко, наличие таких многоэтажных домов в более чем 70 регионах говорит об удобстве и доступности такой схемы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане объем денег, размещенных дольщиками на эскроу-счетах, составил к 1 апреля свыше 40 млрд рублей — это на 22,4% больше, чем на 1 января 2021 года. Количество эскроу-счетов в Татарстане увеличилось на 23,2%, до 11,7 тысячи.

Маргарита Головатенко