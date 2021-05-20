На эскроу-счетах татарстанцев объем средств превысил 40 млрд рублей

В Татарстане объем денег, размещенных дольщиками на эскроу-счетах составил к 1 апреля свыше 40 млрд рублей — это на 22,4% больше, чем на 1 января 2021 года. Об этом сообщает Отделение Нацбанка по региону Волго-Вятского ГУ Банка России.

Количество эскроу-счетов в Татарстане увеличилось на 23,2%, до 11,7 тысячи.

«При этом со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или направлено на погашение их кредитов почти 13 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 1,8 раза, так же, как и количество «раскрытых» счетов эскроу, которых на 1 апреля насчитывалось 4,1 тысячи», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что объем средств на счетах эскроу в рамках долевого строительства жилья на 1 марта этого года превысил отметку в 1,41 трлн рублей.



Ольга Плешкова