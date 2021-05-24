Метшин об охране в летних лагерях: «Чтобы там не было две ручки и половина компьютера»

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил руководителю исполкома Рустему Гафарову, главам районов, УВД Казани вместе с Росгвардией детально проработать вопросы охраны детей в летних лагерях. Об этом он заявил во время «делового понедельника».

— Эта организация за ЧОПами, это прописано. Обязательно, чтобы была тревожная кнопка, обязательно провести в первые же дни учения с детьми по пожарной безопасности, по поведению на воде, чтобы все это каждый ребенок знал... Чтобы было в ночное, дневное время патрулирование, система прохода и, соответственно, чтобы Управление внутренних дел и Росгвардия дали рекомендацию по ЧОПам, то есть чтобы там не было две ручки и половина компьютера, а были подготовленные сотрудники, которые имеют соответствующие опыт и квалификацию, — отметил Метшин.

В загородных лагерях этим летом отдохнут 13 тысяч казанских детей. Из лагерей 12 –муниципальные, девять — ведомственные. В этом году во всех лагерях будет оборудован контрольно-пропускной пункт с двумя постами: первый — для дежурства на входах, второй — для обхода территории.

После трагедии в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, Кабмин утвердил новые требования к антитеррористической защите детских лагерей: они будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в регионе.