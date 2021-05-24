Этим летом в загородных лагерях отдохнут 13 тысяч казанских детей

Фото: Максим Платонов (архив)

В загородных лагерях этим летом отдохнут 13 тысяч казанских детей. Из лагерей 12 –муниципальные, девять — ведомственные, сообщает мэрия города.



Родительский взнос за смену в 18 дней в муниципальном лагере составит от 5 до 12,5 тысяч рублей. Отдых будет бесплатным для 1065 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В этом году заполняемость лагерей составляет 75%, а не 50%, как в прошлом году. Организовано пятиразовое питание. Дети с пищевой аллергией или не употребляющие мясо смогут заменить блюда. Лагеря будут работать с учетом всех санитарных требований, дети будут находиться под круглосуточным наблюдением медработников.

Особое внимание уделили вопросу безопасности — каждый лагерь огорожен забором, работает круглосуточная охрана. В этом году во всех лагерях будет оборудован контрольно-пропускной пункт с двумя постами: первый — для дежурства на входах, второй — для обхода территории.

На организацию летних лагерей в Татарстане выделили 247 млн рублей. Из них 236,3 млн — субсидия из бюджета республики, 2,3 млн — из казанского бюджета, 8,4 млн — средства предприятий. Еще на эти цели будут направлены 78 млн рублей, поступивших от продажи путевок.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что планируется открыть 856 пришкольных и 106 загородных детских лагерей.

Маргарита Головатенко