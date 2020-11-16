Белоруссия призвала Польшу выдать основателей telegram-канала NEXTA

Белоруссия обратилась к Польше с заявлением выдать основателей telegram-канала NEXTA. Заявление опубликовал МИД Белоруссии.

Степана Путило и Романа Протасевича попросили выдать на встрече с временным поверенным в делах Польши. Польской стороне была направлена нота с копией запросов в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши.

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«Польскую сторону призвали выдать С. Путило и Р. Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — передает RT сообщение ведомства.

Nexta Live стал самым популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram после протестных акций в Белоруссии. На канале публикуются посты с призывами к протестующим, а также сообщается, во сколько собираться на митинг, информация о передвижениях ОМОНа, координации действий демонстрантов. Основатели канала живут в Варшаве, им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

