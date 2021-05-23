РБК: цены на красную икру в России установили новый десятилетний рекорд

В России в апреле этого года цены на красную икру побили рекорд 2011 года. В прошлом месяце средняя стоимость 1 кг лососевой икры составила 4,7 тыс. рублей. По сравнению с апрелем 2020 года она выросла на 30%, пишет РБК со ссылкой на подсчеты Росстата.

Стоимость икры на российском рынке растет с июня прошлого года: в ноябре средние цены превысили 4 тыс. рублей за килограмм, побив рекорд августа 2018 года, когда за такой вес продукта продавцы просили 3,9 тыс. рублей.



Оптовые цены на игру за год увеличились на 50%, заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Эксперты считают, что это связано с маленьким уловом лососей на Дальнем Востоке, основном регионе их добычи.



Фото: pixabay.com

К тому же повышение цен на икру всегда происходит в апреле-мае, отмечают они. К этому времени ее запасы уменьшаются.

В августе 2020 года СМИ писали, что из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке будет производиться на 25—30% меньше икры, из-за чего цены на нее вырастут на 20—60%.



Татьяна Демина