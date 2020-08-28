Икра в России может подорожать на 20-60%

В этом году из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке будет производиться на 25-30% меньше икры. Цена на нее вырастет на 20-60%, сообщает «Коммерсант».



Цены еще не сформировались окончательно. По словам управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, повышение отгрузочных цен на красную икру сейчас обсуждается. У одной компании в этот период в прошлом году икра горбуши стоила около 2,3 тыс. руб. за кг, а сейчас ценник рассматривается на уровне 3 тыс. руб. за кг. Еще была информация о поднятии оптовых цен до 3,3 тыс. руб. за кг.

Удорожанию икры также способствовало увеличение расходов рыбаков. Эксперты считают, что белорусские производители могут воспользоваться ситуацией, увеличив поставки в РФ.

Напомним, в прошлом году сообщалось о резком подорожании рыбы.

