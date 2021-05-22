В Челнах завершается обустройство первого и второго монолитного каркаса соборной мечети
В Набережных Челнах завершается обустройство первого и второго монолитного каркаса соборной мечети. Третий и четвертый блоки уже завершены.
Строители уже начали кирпичную кладку. На объекте в ближайшее время планируют увеличить количество рабочих, говорится в сообщении официального instagram-аккаунта Набережных Челнов.
«После соответствующей отделки появится и красота, которая будет украшать главную соборную мечеть города Набережные Челны. Все, что мы задумали в этом году, безусловно, будет выполняться», — заявил мэр автограда Наиль Магдеев.
Он напомнил, что строительство мечети ведется на средства граждан. Средства из бюджетов не привлекались.
Напомним, что на строительство соборной мечети в Набережных Челнах удалось собрать 25 млн рублей. Она расположится у стен мэрии города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым