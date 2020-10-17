На строительство соборной мечети в Челнах удалось собрать 25 млн рублей

На строительство соборной мечети в Набережных Челнах удалось собрать 25 млн рублей. Мечеть будет располагаться у стен мэрии Набережных Челнов.

По данным Chelny-biz.ru, по 1 млн рублей в строительство вложили племянник президента Татарстана Рамиль Минниханов, мэр Наиль Магдеев, бывший собственник ТД «Камилла» Ильдар Зияров, местный предприниматель Эльвир Шарафетдинов, ГК «Евростиль».

Самое крупное пожертвование в 5 млн внесла компания «РБР 16». 3 млн рублей перечислил «Татпроф» семьи Рачковых. Благотворительный фонд «Махеев» вложил в строительство 2,8 млн.

Также сразу несколько компаний депутата Ахата Галаутдинова внесли пожертвования. В общей сложности, сумма достигла миллиона рублей. 250 тыс. рублей пожертвовало ООО «Сатурн». Еще 880 тыс. рублей собрали прихожане мечети «Жамиг».



Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев предложил обратиться к предприятиям Челнов за деньгами на соборную мечеть «Джамиг».

Отметим, что мечеть строят с 1993 года — уже более четверти века, однако макет здания представили только в ноябре 2019 года. Работы после закладки надолго прерывались и возобновились в 2007 году.

