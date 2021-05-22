Прокурор Челнов: «Чем прогрессивнее информационные технологии, тем больше финансовых пирамид»

Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев подтвердил, что проблема с финансовыми пирамидами действительно существует. Люди до сих пор «клюют» на этого, хотя времена перестройки и МММ давно прошли, отметил он.



«И чем прогрессивнее информационные технологии, тем больше финансовых пирамид и дистанционного мошенничества», — обратил внимание Ерпелев.

По его словам, несмотря на проведение профилактических мероприятий, выявить их удается, лишь когда появляются жалобы граждан, пишут «Челнинские известия». Обращаются они за помощью правоохранительных органов, когда уже не могут вернуть деньги, подчеркнул он.



По линии МВД работает специализированное отделение, занимающееся выявлением и расследованием уголовных дел такой категории, добавил прокурор автограда.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в апреле жители Татарстана, в том числе Набережных Челнов, и некоторых других регионов потребовали возбудить уголовное дело после того, как стали жертвами очередной финансовой пирамиды OXI Corporation LTD. Сотни человек обнаружили, что их депозиты заблокированы и они не могут вывести деньги.



Ранее аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал, как выявить финансовую пирамиду.

Татьяна Демина