После обрушения очередной финансовой пирамиды татарстанцы требуют возбудить уголовное дело

Жители Татарстана, Бурятии и Хабаровского края — это как минимум — стали жертвами очередной финансовой пирамиды OXI Corporation LTD. Сотни человек, часть которых из Челнов, два дня назад обнаружили, что их депозиты заблокированы и они не могут вывести деньги, сообщают Chelny-biz.



Пострадавшие пришли в УВД. Выяснилось, что открыли депозиты клиенты около месяца назад, наслушавшись положительных отзывов от коллег и друзей. Кто-то успел вывести часть суммы, а кто-то залез в долги. Горожане требуют возбуждения уголовного дела.

Удаленными оказались не только депозиты «инвесторов», но и чаты в Telegram, где «наставники» обменивались с ними информацией.

Схема пирамиды, судя по рассказам клиентов, такая: на вложенные деньги покупаются биткоины через кошелек Totalcoin, а затем переводятся на счет клиента. Компания принимала средства под проценты — от 1,3 до 10% ежедневно. Они зависели от депозитов, куда перечислялись деньги. Предлагалось несколько вариантов тарифа «Стандарт»: первый — от $250 до 5 тыс. на срок 18 дней под 1,5% в сутки, второй — от $5 тыс. до 20 тыс. до 28 дней под 1,7% и от $20 тыс. до 70 тыс. до 38 дней под 1,9% в день. И максимальный вариант — до $700 тыс. на срок до 58 дней под 2,4% ежедневно. Предусмотрены и варианты «Премиум» и «Брокерский контракт», где принимались от $5 тыс. до 10 тыс. на 60 суток под 10% в день. Последний вариант был самым популярным.

В интернете и соцсетях много информации о том, что OXI Corporation — простая шаблонная финпирамида, рассчитанная на новичков и доверчивых людей, желающих заработать «на чистом пассиве».

Вкладчики подозревают, что деньги изначально перечислялись на другие счета: «В личном кабинете мы видели просто цифры, денег на самом деле нет. Получается, мы кому-то просто переводили деньги, а кому — никто не знает», — сказала одна из собеседниц издания.

Ранее казанский предприниматель Кирилл Доронин опровергал информацию о закрытии его организации «Финико». О том, что финансовая пирамида «Финико» прекращает свою деятельность по решению «теневых хозяев» компании, на прошлой неделе сообщил telegram-канал «Татарская Якудза». По их информации, запустить это процесс уже делегировали Доронину. Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей. Также «Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико».

Маргарита Головатенко