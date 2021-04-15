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После обрушения очередной финансовой пирамиды татарстанцы требуют возбудить уголовное дело

07:59, 15.04.2021 8
После обрушения очередной финансовой пирамиды татарстанцы требуют возбудить уголовное дело
Фото: pixabay.com

Жители Татарстана, Бурятии и Хабаровского края — это как минимум — стали жертвами очередной финансовой пирамиды OXI Corporation LTD. Сотни человек, часть которых из Челнов, два дня назад обнаружили, что их депозиты заблокированы и они не могут вывести деньги, сообщают Chelny-biz.

Пострадавшие пришли в УВД. Выяснилось, что открыли депозиты клиенты около месяца назад, наслушавшись положительных отзывов от коллег и друзей. Кто-то успел вывести часть суммы, а кто-то залез в долги. Горожане требуют возбуждения уголовного дела.

Удаленными оказались не только депозиты «инвесторов», но и чаты в Telegram, где «наставники» обменивались с ними информацией.

Схема пирамиды, судя по рассказам клиентов, такая: на вложенные деньги покупаются биткоины через кошелек Totalcoin, а затем переводятся на счет клиента. Компания принимала средства под проценты — от 1,3 до 10% ежедневно. Они зависели от депозитов, куда перечислялись деньги. Предлагалось несколько вариантов тарифа «Стандарт»: первый — от $250 до 5 тыс. на срок 18 дней под 1,5% в сутки, второй — от $5 тыс. до 20 тыс. до 28 дней под 1,7% и от $20 тыс. до 70 тыс. до 38 дней под 1,9% в день. И максимальный вариант — до $700 тыс. на срок до 58 дней под 2,4% ежедневно. Предусмотрены и варианты «Премиум» и «Брокерский контракт», где принимались от $5 тыс. до 10 тыс. на 60 суток под 10% в день. Последний вариант был самым популярным.

В интернете и соцсетях много информации о том, что OXI Corporation — простая шаблонная финпирамида, рассчитанная на новичков и доверчивых людей, желающих заработать «на чистом пассиве».

Вкладчики подозревают, что деньги изначально перечислялись на другие счета: «В личном кабинете мы видели просто цифры, денег на самом деле нет. Получается, мы кому-то просто переводили деньги, а кому — никто не знает», — сказала одна из собеседниц издания.

Ранее казанский предприниматель Кирилл Доронин опровергал информацию о закрытии его организации «Финико». О том, что финансовая пирамида «Финико» прекращает свою деятельность по решению «теневых хозяев» компании, на прошлой неделе сообщил telegram-канал «Татарская Якудза». По их информации, запустить это процесс уже делегировали Доронину. Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей. Также «Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    В детстве не читали сказку про Буратино "Золотой ключик"?
    Или вообразили себя лисой или котом?
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  • Анонимно 15 апр
    думаю все , абсолютно все клиенты компании понимали риски, тема не новая, и деньги могли вкладывать люди у кого они были, а это уже взрослые люди которые знают про МММ и понимали риски. тут как казино, азарт выиграть, понима что можно и проиграть
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  • Анонимно 15 апр
    Лох не мамонт, не вымрет
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  • Анонимно 15 апр
    Следующие френдекс и финико, бегите оттуда люди
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  • Анонимно 15 апр
    80 млн.руб?)))) Там уже миллиарды)
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  • Анонимно 15 апр
    Хоспаде) Ничто не ново под луной)) почему я никуда не вкладываю, а трачу декретные деньги на японские памперсы и на игрушки?)) потому что этих козлов по запаху заметно издалека. Ну как только предлагают вложиться, не ведитесь вы!!! НИКТО честным путём вкладывая НЕ заработает!! Только обманом и криминалом.
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  • Анонимно 15 апр
    При чем тут Доронин то, не пойму. Зачем его приплетать, или на Финико уже все, кому не лень рейтинги для газеты зарабатывают?
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    Анонимно 16 апр
    В смысле при чем здесь Доронин! Доронин основатель Финико ! Эта же сволочь организовывал шаражку под видом фин.защиты - Эскалат, которая выкачивала с несчастных людей последние деньги, на самом деле не оказывая им никакой фин.защиты!
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