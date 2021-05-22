В Казани вновь выявили превышение ПДК формальдегида в воздухе

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани в очередной раз выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Пункт наблюдений №5, расположенный по улице Татарстан, 72, зарегистрировал повышенное содержание формальдегида. Концентрация вредного вещества составила 0.064 мг/куб. метр при норме в 0.05 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 20 мая по 07.00 21 мая.



Напомним, что с 13 часов 14 мая по 7 утра 17 мая на улице Дубравной уровень формальдегида в воздухе был зарегистрирован на уровне 0,051 при ПДК 0,05.

Превышение ПДК формальдегида в воздухе было выявлено в Казани и в конце апреля: пункт наблюдений №6, расположенный на улице Степана Халтурина, 10, зарегистрировал показатель в 0,051 мг/куб. метр.

Татьяна Демина