В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Превышение зафиксировали в пункте наблюдения на улице Дубравной.
Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра Татарстана, в период с 13 часов 14-го мая по 7 утра 17 мая на улице Дубравной уровень формальдегида в воздухе составил 0,051 при ПДК 0,05.
На остальных станциях превышений не зафиксировано.
Ранее в Челнах сразу две станции зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе.
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