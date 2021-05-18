В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе

В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Превышение зафиксировали в пункте наблюдения на улице Дубравной.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра Татарстана, в период с 13 часов 14-го мая по 7 утра 17 мая на улице Дубравной уровень формальдегида в воздухе составил 0,051 при ПДК 0,05.

На остальных станциях превышений не зафиксировано.

Ранее в Челнах сразу две станции зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе.

Ольга Плешкова