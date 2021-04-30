В Казани вновь зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе
В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, пункт наблюдений №6, расположенный на улице Степана Халтурина, 10 зарегистрировал повышенную концентрацию формальдегида: 0,051 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,5 мг/куб. метр.
Данные представлены за период наблюдений с 13.00 29 апреля по 07.00 30 апреля.
Станция №6 в этом месяце уже выявляла уровень формальдегида выше нормы. Тогда концентрация вредного вещества составляла 0,092 мг/куб. метр.
Также в апреля станция №4 (Горьковское шоссе, 2) зафиксировала превышение ПДК формальдегида: 0.072 мг/куб. метр.
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