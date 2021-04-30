Новости происшествий

20:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани вновь зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе

20:02, 30.04.2021
В Казани вновь зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, пункт наблюдений №6, расположенный на улице Степана Халтурина, 10 зарегистрировал повышенную концентрацию формальдегида: 0,051 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,5 мг/куб. метр.

Скриншот

Данные представлены за период наблюдений с 13.00 29 апреля по 07.00 30 апреля.

Станция №6 в этом месяце уже выявляла уровень формальдегида выше нормы. Тогда концентрация вредного вещества составляла 0,092 мг/куб. метр.

Также в апреля станция №4 (Горьковское шоссе, 2) зафиксировала превышение ПДК формальдегида: 0.072 мг/куб. метр.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем