Глава Минэкологии РТ рассказал о состоянии атмосферного воздуха в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что в прошлом году превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе составило 0,04% от общего объема измерений. Их в 2020 году было произведено 4 миллиона.

Шадриков обратил внимание, что в этом году в показателях качества атмосферного воздуха наблюдается положительная динамика. Это, в частности, связано с внедрением промышленными предприятиями технологий, сокращающих количество вредных выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день в Татарстане качество воздуха измеряют 16 автоматизированных станций и шесть передвижных экологических лабораторий. Они могут определить присутствие до 42 веществ.

«У нас одна из лучших сегодня и самых расширенных сетей мониторинга качества атмосферного воздуха», — отметил глава Минэкологии РТ в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

В прошлом году в интервью «Реальному времени» Шадриков рассказал, что за 2020 год со стороны Самосыровской свалки в его ведомство поступило больше 200 жалоб на качество воздуха. «Поэтому наша задача как минимум не допускать превышения ПДК», — заключил он.



Татьяна Демина