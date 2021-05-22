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Мэр Нижнекамска намерен участвовать в выборах в Госдуму

13:59, 22.05.2021
Мэр Нижнекамска намерен участвовать в выборах в Госдуму
Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин объявил, что собирается баллотироваться в Госдуму в случае победы в праймериз «Единой России». Об этом он заявил на встрече участников предварительного голосования партии.

«Скажу открыто, что в случае вашей поддержки я намерен баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Связано это с тем, что за 15 лет работы в качестве главы НМР я имею большой багаж знаний и опыта, которые позволят мне быть эффективным и продуктивным на федеральном уровне во благо Нижнекамска и всей нашей республики», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Общественная палата (ОП) планирует подготовить не менее 5,6 тыс. наблюдателей на предстоящие осенью выборы в Госдуму.

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