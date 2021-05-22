Мэр Нижнекамска намерен участвовать в выборах в Госдуму

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин объявил, что собирается баллотироваться в Госдуму в случае победы в праймериз «Единой России». Об этом он заявил на встрече участников предварительного голосования партии.

«Скажу открыто, что в случае вашей поддержки я намерен баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Связано это с тем, что за 15 лет работы в качестве главы НМР я имею большой багаж знаний и опыта, которые позволят мне быть эффективным и продуктивным на федеральном уровне во благо Нижнекамска и всей нашей республики», — приводит его слова пресс-служба.



Ранее сообщалось, что в Татарстане Общественная палата (ОП) планирует подготовить не менее 5,6 тыс. наблюдателей на предстоящие осенью выборы в Госдуму.

