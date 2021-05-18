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Общественная палата РТ подготовит 5,6 тысячи наблюдателей на осенние выборы в Госдуму

23:37, 18.05.2021
Общественная палата РТ подготовит 5,6 тысячи наблюдателей на осенние выборы в Госдуму
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане Общественная палата (ОП) планирует подготовить не менее 5,6 тыс. наблюдателей на предстоящие осенью выборы в Госдуму. Об этом сообщила председатель региональной палаты Зиля Валеева.

ОП подписала соглашения о подготовке наблюдателей с общественными организациями: с отделением Ассоциации юристов России, Ассоциацией малого и среднего бизнеса, Молодежной ассамблеей народов Татарстана, движением «Волонтеры Победы», общественной организацией «Многодетные семьи Татарстана».

Фото: realnoevremya.ru

Также наблюдателями могут быть представители общественных движении и отдельные граждане, передает «Коммерсантъ».

В прошлом году на избирательных участках Татарстана в дни голосования с 11 по 13 сентября за легитимностью выборов следили более 21 тысячи наблюдателей. 15,6 тысячи — от республиканской Общественной палаты, кандидатов и от политических партий, выдвинувших своих кандидатов, и 5,3 тысячи членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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