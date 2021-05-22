В Татарстане подорожали белокочанная капуста и морковь и подешевели курица и сосиски

Больше всего за неделю, с 11 по 17 мая, в Татарстане подорожали белокочанная капуста и морковь, их средняя цена выросла на 5% и 4,2% соответственно. Таковы данные Татарстанстата.

Средняя цена картофеля увеличилась на 3,2%, лука репчатого на 2,3% и яблок на 2,1%. Другие продукты выросли в цене меньше чем на 1%.

Фото: realnoevremya.ru

Курица (кроме куриных окорочков), сосиски, мясные сардельки для детского питания, сметана, куриные яйца, шоколадные конфеты, мука и шлифованный рис, а также макароны и водка за неделю стали дешевле.



Ранее в Банке России отчитались о ситуации с ценами на продукты в Татарстане. Годовой темп прироста цен превысил уровень по ПФО и России — 5,70% и 5,53% соответственно. Однако прирост цен на продовольствие в апреле снизился до 7,73% (в марте составлял 8,51%).

Ольга Плешкова