В Банке России отчитались о ситуации с ценами на продукты в Татарстане

В Татарстане замедлилась годовая инфляция — в марте этого года она составляла 5,93%, в апреле — 5,83%. Динамика объясняется эффектом высокой базы прошлого года, сообщает Банк России.



Годовой темп прироста цен превысил уровень по ПФО и России — 5,70% и 5,53% соответственно. Однако прирост цен на продовольствие в апреле снизился до 7,73% (в марте составлял 8,51%). На динамику влиял всплеск спроса на некоторые продукты и увеличение предложения в этом году. За счет более широкого предложения фруктов и эффекта высокой сравнительной базы прошлого года замедлился темп прироста цен на них с 15,42% в марте до 2,64% в апреле.

Снизились и годовые темпы прироста цен по овощам с 6,26% в марте до 4,10% в апреле. Наблюдается замедление роста цен на крупы, макароны и сахар. Здесь на цены повлияли в том числе меры правительства по стабилизации цен. Замедлился и рост цен на медикаменты — в апреле 2021 года годовой темп прироста цен на них снизился на 1,22 п.п. и составил 7,63%. В апреле увеличился до 6,61% темп прироста цен на непродовольственные товары.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России инфляция за период с 5 по 11 мая составила 0,1%. С начала мая потребительские цены в стране увеличились на 0,2%. С начала 2021 года их рост составил 3%.

Маргарита Головатенко