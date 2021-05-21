В Роспотребнадзоре Татарстана опровергли сообщение, что клещи переносят новый вирус

В Роспотребнадзоре Татарстана опровергли сообщения о том, что клещи в Татарстане переносят новый вирус, от которого нет вакцины. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства.

В Роспотребнадзоре РТ заявили, что официальной информации по этому вопросу у ведомства нет.

«Кроме того, такого рода «новости» сразу вызывают вопросы, а именно: какими учеными и какого института проводились исследования? Рекомендуем обращаться только к проверенным источникам информации», — пояснили в ведомстве.



Ранее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что российские ученые обнаружили два новых вируса, переносчиками которых являются клещи. По ее словам, вирус выявили на разных российских территориях, в том числе и в Татарстане, от него нет вакцин и иммуноглобулинов.

Ольга Плешкова