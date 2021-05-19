Ученые рассказали о двух новых вирусах, которые переносят клещи — их обнаружили и в Татарстане

Российские ученые обнаружили два новых вируса, переносчиками которых являются клещи. От них нет вакцин и иммуноглобулинов. Вирус выявили на разных российских территориях, в том числе и в Татарстане, рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Вирусы входят в группу Jingmen. Их ранее открыли в Китае, еще они распространены в Африке, Северной, Южной Америке, Европе.

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— Вирус обнаружен на разных территориях России — от северо-западной части до южной (в том числе Поволжье, Татарстан, Челябинск, Алтай). Еще в базах данных, куда выкладываются материалы о новых вирусах, появилась информация о передаваемых клещами (обнаружено в Томске, Новосибирске, Ростове, в Крыму) вирусе из семейства Flaviviridae, — сообщила Карань в беседе с URA.RU.

Сейчас ученые изучают их и влияние на человека.

По данным сервиса «СберЗдоровье», Татарстан попал в список регионов, в которых поступило наибольшее количество обращений на укусы клещей у людей.



Татьяна Леухина