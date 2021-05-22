«Инвэнт» выставил на продажу недвижимость в Казани на 187 млн рублей

ООО «Инвэнт», входящее в одноименный холдинг татарстанского предпринимателя Эльбека Сафаева, выставил на продажу недвижимость на 187 млн рублей. Продажа ведется в рамках банкротства компании.

Как следует из сообщения конкурсного управляющего, речь идет о производственных зданиях по адресу ул. Тэцевская, 281, а также земли и здания в районе станции Химическая. Имущество находится в залоге у «Промсвязьбанка».

Напомним, ранее завод «Таткабель», также входивший в холдинг «Инвэнт», ушел с торгов почти за миллиард рублей.