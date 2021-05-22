В Татарстане зарегистрировали первый случай укуса гадюки в этом году

В Татарстане зарегистрировали первый случай укуса гадюки. Ядовитая змея укусила молодого человека в тот момент, когда он убирался на кладбище, сообщается на сайте казанской больницы №7.

Мужчина сразу сел в машину и поехал в больницу. Симптомы стали проявляться через час. Пострадавший начал терять сознание в приемном отделении. Врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали на скорой в горбольницу №7, рассказал молодой человек в интервью телеканалу «Эфир-Казань».

Фото: pxhere.com

Ранее ученый КФУ Ильдар Хайрутдинов предупредил татарстанцев об активности змей. Чаще всего эти пресмыкающиеся нападают на людей в целях самозащиты. В брачный период они активнее, чем обычно, поэтому сейчас нужно быть наиболее аккуратными. Сейчас брачный сезон у них подходит к концу.

