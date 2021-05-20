Ученый КФУ предупредил об активности змей в Татарстане

Поздней весной в большинстве регионов России активизируются змеи. Доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильдар Хайрутдинов рассказал, что в Татарстане обитают четыре вида змей: обыкновенная гадюка, степная гадюка, обыкновенный уж и обыкновенная медянка.

Для человека опасны только два вида ядовитых змей: обыкновенная и степная гадюки, их укус может привести к летальному исходу.

Обыкновенная гадюка и уж обитают в лесных биотопах и открытых пространствах, с элементами водоемов. Степная гадюка встречается в Спасском районе, недалеко от Болгар. Медянку в республике можно встретиться редко, потому что она обитает в хвойных лесах, на опушках и склонах, охотясь за ящерицами.

Обыкновенная и степная гадюки, а также медянка внесены в Красную книгу Татарстана, поэтому отлавливать и причинять им вред запрещено.

Чаще всего эти пресмыкающиеся нападают на людей в целях самозащиты. В брачный период они активнее, чем обычно, поэтому сейчас нужно быть наиболее аккуратными. Сейчас брачный сезон у них подходит к концу.

— Поскольку май выдался достаточно жарким, сезон их активности начался раньше. Если лето будет холодным, то их активность, конечно же, спадет, — рассказа специалист.

Слишком жаркое лето тоже не всегда благоприятно для змей, в частности для наших гадюк. Они переходят на сумрачный образ жизни: активны в ранние утренние и вечерние часы, когда температура более комфортная для них. Соответственно днем встретить змею будет трудно. При встрече с ней не стоит паниковать, нужно просто пройти мимо. Тем более не стоит ловить змею или пытаться причинить ей вред. Собирая грибы или ягоды на природе, лучше пользоваться палками, чтобы заранее вспугнуть змею, которая может быть в траве. Прежде чем сесть отдохнуть на пень или повалившееся дерево, следует внимательно осмотреть место отдыха.

При укусе змеи нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Пока врачи в пути, больного нужно положить в тень и дать теплую воду. Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, потому что он может усугубить ситуацию, и не накладывать жгут. По возможности выпить 1-2 таблетки супрастина, передает советы Хайрутдинова пресс-служба КФУ.

Ранее ученый вуза рассказал об опасности «мышиной лихорадки», которую можно «подцепить» на природе и дачных участках.

Татьяна Леухина