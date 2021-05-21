Серийный выпуск автомобилей Aurus начнется в Елабуге 31 мая

В Елабуге 31 мая начнется серийный выпуск отечественных автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Торжественное мероприятие, которое посвящено открытию производства, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга», передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org/ Matti Blume

В апреле в Минпромторге России сообщали, что в мае первые клиенты Aurus получат свои автомобили. На заводе в Татарстане также планируют выпускать внедорожники Aurus Komendant.

Автомобили российского бренда Aurus будут комплектовать выпущенными специально для них брендированными шинами. Торговое имя Kama Aurus зарегистрировал Нижнекамский шинный завод «Татнефти». Однако колеса, скорее всего, получат лишь бронированные версии автомобилей, поскольку именно их комплектуют шинами Kama.

В конце апреля ФАС России рассмотрит ходатайство дочерней структуры КАМАЗа — АО «Камский индустриальный парк «Мастер» — о приобретении имущества калининградского автокомпонентного завода ООО «Балтийский индустриальный парк «Мастер», который производит коробки для люксовых машин Aurus.

Татьяна Леухина