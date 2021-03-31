В Нижнекамске разработали эксклюзивные шины для автомобилей Aurus

Фото: ru.wikipedia.org/ Matti Blume

Автомобили российского бренда Aurus будут комплектовать выпущенными специально для них брендированными шинами. Торговое имя Kama Aurus зарегистрировал Нижнекамский шинный завод «Татнефти». Имя будут указывать на боковинах покрышек, сообщает автопортал Drom.ru.



Колеса, скорее всего получат лишь бронированные версии автомобилей, поскольку именно их комплектуют РЕЗИНОЙ «Kama». В потребительской конфигурации Aurus — колеса Pirelli Scorpion, тоже, заметим, российского производства.

Отметим, что случаи выпуска шин для конкретных марок автомобилей довольно редки, поскольку это дорого.

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Напомним, официальный дилер Aurus разместил первые 10 объявлений о продаже автомобилей Aurus Senat. Стоимость каждого седана начинается от 24 млн рублей. Также сообщалось, что в марте в Елабуге выпустили пилотную версию российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat.

Маргарита Головатенко